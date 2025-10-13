Giro di Lombardia 2025 Seixas abbatte un record lungo 108 anni
Roma, 13 ottobre 2025 - Essere oggi un professionista del ciclismo significa dover fare i conti con la generazione di fenomeni capitanati da Tadej Pogacar, ma proprio quest'ultimo ha ravvisato alle sue spalle i germi di un'altra infornata che promette bene. Dal belga Jarno Widar all'azzurro Lorenzo Mark Finn, fino a Paul Seixas, il corridore che fa sognare la Francia del futuro grazie a numeri già oggi di tutto rispetto. E da record. Il record di Seixas al Giro di Lombardia 2025. Il fresco 19enne, professionista da quest'anno ma di scena ancora nelle categorie inferiori, con tanto di vittoria del Tour de l'Avenir 2025, ha già ottenuto dei piazzamenti e dei risultati importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Il Lombardia 2025: A 5-star Pogacar, the numbers of a phenomenon https://giroditalia.it/en/news/il-lombardia-2025-a-5-star-pogacar-the-numbers-of-a-phenomenon/… Il Lombardia 2025: Pogacar a 5 stelle, tutti i numeri di un fenomeno https://giroditalia.it/ - X Vai su X
Con la vittoria di ieri al Giro di Lombardia, Tadej Pogacar ha chiuso in bellezza una stagione pressoché perfetta, condita da 20 successi e due record impressionanti che lo proiettano direttamente nella storia del ciclismo - facebook.com Vai su Facebook
Giro di Lombardia 2025, Seixas abbatte un record lungo 108 anni - Il francese, settimo a Bergamo, è diventato il più giovane corridore a piazzarsi nella top 10 di una Classica Monumento a partire dal 1917 ... Da msn.com
Ordine d’arrivo Giro di Lombardia 2025: Pogacar come Coppi, dominatore totale. Evenepoel si arrende - Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2025, conquistando la classica delle foglie morte per la quinta volta consecutiva ed eguagliando così lo ... Scrive oasport.it