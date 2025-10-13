giro di lombardia 2025 seixas abbatte un record lungo 108 anni

Roma, 13 ottobre 2025 - Essere oggi un professionista del ciclismo significa dover fare i conti con la generazione di fenomeni capitanati da Tadej Pogacar, ma proprio quest'ultimo ha ravvisato alle sue spalle i germi di un'altra infornata che promette bene. Dal belga Jarno Widar all'azzurro Lorenzo Mark Finn, fino a Paul Seixas, il corridore che fa sognare la Francia del futuro grazie a numeri già oggi di tutto rispetto. E da record. Il record di Seixas al Giro di Lombardia 2025. Il fresco 19enne, professionista da quest'anno ma di scena ancora nelle categorie inferiori, con tanto di vittoria del Tour de l'Avenir 2025, ha già ottenuto dei piazzamenti e dei risultati importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

