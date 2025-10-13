Giro di auto sospette tra le case la segnalazione ai carabinieri

Salernotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giro di auto sospette è stato segnalato ai carabinieri, ieri pomeriggio, a Baronissi così come nelle frazioni. Il sospetto è che si tratti di ladri, come segnalato sui social da un residente di via Francesco De Santis. “State attenti, sono più macchine”. I veicoli sarebbero giunti in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

