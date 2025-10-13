Giro del Veneto 2025 | il percorso ai raggi X Cima Torricelle decisiva nei cinque giri del circuito finale
Dopo il Giro di Lombardia 2025, il calendario internazionale propone ora l’appuntamento con il Giro del Veneto 2025. La corsa italiana, una delle ultime prima del finale di stagione, è giunta quest’anno alla sua 87esima edizione. Tornata nel programma UCI Europe Tour dal 2021, la classica verrà disputata mercoledì 15 ottobre, con partenza da Vicenza ed arrivo a Verona. L’ultimo a conquistarla fu nel 2024 Corbin Strong. Il percorso di questa edizione, però, subisce un’importante modifica. Vicenza non sarà più il luogo di arrivo della corsa ma bensì la località che darà inizio alla gara. Si partirà dunque proprio dalla città del Monte Iberico per arrivare a Verona dopo 169. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - veneto
Ciclismo: il Giro del Veneto fa tappa a San Bonifacio e Verona, scattano importanti modifiche alla viabilità
Viviani annuncia il ritiro: ultima corsa su strada il Giro del Veneto nella sua Verona
Giro del Veneto passa da Verona: chiudono prima le scuole lungo il percorso
ATTENZIONE MESSAGGIO SU VIABILITÀ Mercoledì 15 ottobre 2025, il Giro del Veneto, una delle manifestazioni ciclistiche più attese dell’anno, attraverserà San Giovanni Lupatoto, da Zevio verso Verona, sulle strade via Marconi, via Roma, via Madon - facebook.com Vai su Facebook
“Giro del Veneto Women”, svelati i nomi delle 13 formazioni in gara: https://pedalerosa.it/2025/10/giro-del-veneto-women-svelati-i-nomi-delle-13-formazioni-in-gara/… (#Ciclismo; #Cycling; #Ciclocross; #Pista; #MTB) - X Vai su X
Giro del Veneto 2025: il percorso ai raggi X. Cima Torricelle decisiva nei cinque giri del circuito finale - Dopo il Giro di Lombardia 2025, il calendario internazionale propone ora l'appuntamento con il Giro del Veneto 2025. Si legge su oasport.it
Dove vedere in tv il Giro del Veneto 2025: orari partenza ed arrivo, programma, streaming - Dopo l'appuntamento con il Giro di Lombardia 2025, la stagione ciclistica non è ancora terminata. oasport.it scrive