Giretto d’Italia Piacenza è terza ma è maglia rosa in relazione al numero di abitanti

Lo sviluppo della mobilità sostenibile trova terreno fertile nelle aree urbane e nei contesti aziendali che investono in sicurezza, infrastrutture e servizi, con evidenti differenze tra Nord e Sud Italia. Non lascia dubbi il bilancio della XV edizione di Giretto d’Italia di Legambiente, il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Bici, e-bike e monopattini protagonisti a Carpi con il Giretto d’Italia

Venerdì torna il "Giretto d'Italia", la sfida tra città che scelgono la mobilità sostenibile

A Piacenza in tanti in sella per il Giretto d'Italia: 5.620 passaggi in due ore - 600, in due ore, i passaggi in bicicletta (o micromobilità elettrica) conteggiati giovedì mattina (18 settembre) a Piacenza in occasione del Giretto d'italia, manifestazione ...

Legambiente, Padova è la città dove si va di più in bici, al 'Giretto d'Italia' seguono Piacenza e Bolzano - Padova è la città d'Italia dove si va più in bicicletta, seguita da Piacenza al secondo posto e da Bolzano al terzo.