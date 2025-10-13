GIOVEDÌ fuori Tutta questa pioggia | la nuova scarica indie-rock distribuita da ADA Music Italy
Piove forte nell'indie romano: i GIOVEDÌ tornano con "Tutta questa pioggia", singolo disponibile dal 9 ottobre scorso e distribuito da ADA Music Italy. Un brano asciutto e frontale, che attacca quasi dal ritornello e rinuncia alle lunghe attese per puntare tutto su impatto e memorabilità. L'idea è chiara: zero fronzoli, massima resa. Il verso " Tutta questa pioggia, mi fa solo innamorare di te " sintetizza il tono: romantico senza posa, diretto senza fingere maturità forzate. GIOVEDÌ – Tutta questa pioggia: Suono e scrittura. Dal singolo all'album: verso "Effetto Florida" (2026). Chi sono i GIOVEDÌ.
Tutta questa pioggia - Fresco come i primi temporali autunnali, "Tutta questa pioggia", il nuovo singolo dei GIOVEDÌ, è un inno indie rock all'amore che non conosce confini, che esiste tra sogno e realtà, tra presente e ...
