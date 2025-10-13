Giove e la Luna si incontrano stanotte | dove guardare per non perdere la congiunzione astrale più bella di ottobre

C’è chi viaggia per scoprire luoghi remoti e chi parte per inseguire meraviglie più lontane come quelle che si accendono nel cielo. Ed una di queste è proprio uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’autunno: il bacio luminoso tra Luna e Giove. A partire dalla mezzanotte del 14 ottobre, infatti, guardando verso est, sarà possibile ammirare la compagna della Terra danzare accanto al gigante gassoso del Sistema Solare. Il loro valzer celeste continuerà fino alle prime luci dell’alba, quando i raggi del sole dissolveranno gradualmente la scena. A fare da cornice, Castore e Polluce, le due stelle più brillanti della costellazione dei Gemelli, rendendo la notte ancora più suggestiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Giove e la Luna si incontrano stanotte: dove guardare per non perdere la congiunzione astrale più bella di ottobre

In questa notizia si parla di: giove - luna

