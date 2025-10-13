Giovani leader l’Italia del domani | convegno a Montecitorio

ROMA – Martedì 14 ottobre, alle ore 16.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Giovani leader, l’Italia del domani”. Partecipera’ all’incontro anche il vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, ex ministro dell’ambiente. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Giovani leader, l’Italia del domani”: convegno a Montecitorio

In questa notizia si parla di: giovani - leader

Ennesimo affondo del leader di Azione che dal palco dei dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri torna a sferzare il rampollo Agnelli. L'incontro del 20 ottobre a Torino tra il ceo di Stellanti Filosa e i sindacati? "Non uscirà nulla di concreto" - facebook.com Vai su Facebook

#piazzapulita Maya Issa, leader dei giovani palestinesi: "Israele non ha diritto di stare in quella terra". - X Vai su X

“Giovani leader, l’Italia del domani”: convegno a Montecitorio - 30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno "Giovani leader, l'Italia del domani". Da lopinionista.it

CAMERA, CONVEGNO SU 'GIOVANI LEADER, L'ITALIA DEL DOMANI' - 30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno " Giovani leader, l'Italia del domani ". Scrive 9colonne.it

Domani a Lamezia iniziativa leader centrodestra e sit-in proPal - La concomitanza, domani, dell'iniziativa elettorale del centrodestra a sostegno del presidente uscente Roberto Occhiuto con la presenza di Giorgia Meloni e dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio ... Da ansa.it