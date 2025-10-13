Giovani Imprenditori di Confindustria Bo | I giovani vogliono restare e cambiare l’Italia Ma la burocrazia è un macigno
Dal palco del 40° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri, il presidente nazionale Emanuele Orsini ha lanciato un appello a favore dei giovani e delle piccole imprese: “Dobbiamo dare forza al merito dei giovani, perché il rischio è che vadano all’estero insieme alle loro imprese. Tutti i Paesi europei stanno lavorando per mantenere attrattivo il proprio sistema produttivo, e anche l’Italia deve farlo”. Un richiamo che trova piena sintonia nelle parole di Giampaolo Bo, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, intervenuto al convegno: “C’è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare impresa e di costruire il futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: giovani - imprenditori
Premio Lapam per i Giovani Imprenditori 2025, i modenesi che si sono distinti
Stretta di mano tra Cna e la banca locale: un asse per aiutare i giovani imprenditori e quelle rosa
Giovani imprenditori padovani, intesa lampo con l’assessore Bressa: «Fare rete è la nostra forza»
"Restanza artigiana" è stato il tema della Convention 2025 dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, a cui abbiamo partecipato venerdì 10 ottobre. Un’importante riflessione sull’importanza del territorio e dei distretti per lo sviluppo delle imprese artigiane di n - facebook.com Vai su Facebook
Ai nastri di partenza i #Bonus per giovani #imprenditori #restoalsud20 e #autoimpiego #centronord - X Vai su X
Caserta, a San Leucio generazioni d’impresa a confronto. Gianpaolo Bo: “Luogo simbolo di industria illuminata” - L’apertura e il senso dell’iniziativa – A introdurre i lavori è stato il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, Gianpaolo Bo, ... pupia.tv scrive
Giovani Confindustria e Simest alleati per sostenere imprese - Simest e i Giovani Imprenditori di Confindustria "hanno siglato una dichiarazione d'intenti per rafforzare la collaborazione a sostegno delle aziende italiane, con particolare attenzione alle realtà i ... Scrive ansa.it