Giovani Imprenditori di Confindustria Bo | I giovani vogliono restare e cambiare l’Italia Ma la burocrazia è un macigno

Dal palco del 40° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri, il presidente nazionale Emanuele Orsini ha lanciato un appello a favore dei giovani e delle piccole imprese: "Dobbiamo dare forza al merito dei giovani, perché il rischio è che vadano all'estero insieme alle loro imprese. Tutti i Paesi europei stanno lavorando per mantenere attrattivo il proprio sistema produttivo, e anche l'Italia deve farlo". Un richiamo che trova piena sintonia nelle parole di Giampaolo Bo, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, intervenuto al convegno: "C'è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare impresa e di costruire il futuro.