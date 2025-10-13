Giovane ucciso a Palermo | notte in carcere per Maranzano Oggi l' autopsia sul corpo di Paolo Taormina

Ha trascorso la sua prima notte nel carcere Pagliarelli a Palermo, Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato ieri per l’omicidio del gestore del pub «O scruscio" Paolo Taormina di 21 anni. L’indagato ha confessato il delitto ma le indagini mirano a scoprire se il movente dato dal giovane, cioè che la vittima avrebbe importunato la sua compagna mesi fa, sia reale. Taormina è stato ucciso con un colpo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

