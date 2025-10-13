Giorno storico per Israele | liberati i primi 7 ostaggi di Hamas Attesa per gli altri

Iltempo.it

Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Lo ha annunciato la Croce Rossa, a quanto riportano media israeliani. I sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alla Croce Rossa. I primi sette rilasciati - inizialmente era stato riferito che ne sarebbero stati liberati sei - sono: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. I restanti 13 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto una fonte del movimento di resistenza islamico ad al Jazeera, secondo quanto riferisce Ynet. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giorno storico israele liberatiIsraele, è il giorno della libertà: gli ostaggi a casa dopo 738 giorni - Le trattative per anticipare, il pressing sui miliziani, il rilascio in 3 località di Gaza. Come scrive msn.com

giorno storico israele liberatiTrump annuncia la pace tra Israele e Hamas: firmata la prima fase dell’accordo - Il presidente americano rivendica un “giorno storico” e promette il rilascio imminente degli ostaggi. Scrive panorama.it

