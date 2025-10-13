Giornate Magiche di Pegli 2025 | corteo storico animazione e prove di coraggio per i bambini
Nuovo appuntamento a Pegli con le Giornate Magiche, la rievocazione storico-fantasy organizzata dal Civ Rivieradipegli e giunta alla 15^ edizione. Sabato 18 e domenica 19 ottobre Pegli si trasformerà nel Regno di Peglilot, con piazze e vie animate da cavalieri e principesse, popolani e nobili. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: giornate - magiche
