Giornata storica La premier Meloni al summit di pace per Gaza a Sharm el-Sheik

Nostro inviato a Sharm el-Sheik (Egitto) «Una giornata storica». Poco prima delle due del pomeriggio ora locale, Giorgia Meloni atterra all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheik per prendere parte alla cerimonia di firma del Piano di pace per il Medio Oriente fortemente voluto da Donald Trump. Mentre era in volo da Roma all’Egitto, Hamas ha finito di liberare i 20 ostaggi israeliani ancora in vita e nascosti nei tunnel di Gaza, mentre Tel Aviv ha scarcerato circa 1.900 detenuti palestinesi. L’ultimo passo necessario a suggellare una tregua che è sì ancora fragile ma che apre una prospettiva di pace fino a qualche mese fa inattesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Giornata storica". La premier Meloni al summit di pace per Gaza a Sharm el-Sheik

In questa notizia si parla di: giornata - storica

Nuove piscine all'aperto e approvati progetti per sintetici del Barco e Carmine: "Giornata storica per lo sport"

Cirio, 'giornata storica per collegamenti Piemonte-Europa'

Giornata storica per i collegamenti Italia-Francia: inaugurata la seconda canna del Frejus. Cirio: Le violenze non fermano le opere

#MedioOriente: liberazione degli ostaggi, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni https://governo.it/it/articolo/medio-oriente-liberazione-degli-ostaggi-la-dichiarazione-del-presidente-meloni/29993… "Oggi è una giornata storica: gli ostaggi sono stati li - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | Meloni: 'Giornata storica'. Von der Leyen: "L'Unione europea contribuirà al successo del piano a Gaza". Kallas annuncia che mercoledì riparte la missione Ue a Rafah #ANSA Vai su Facebook

Le voci dal palazzo, Meloni: “La pace si costruisce con i fatti, non con le parole”. Fratoianni: “In questo piano mancano i palestinesi”. Salvini: “Giornata storica” - Nel palazzo della politica si parla del nuovo passo in avanti verso una possibile pace a Gaza con il rilascio degli ostaggi israeliani e la scarcerazione di quasi duemila detenuti palestinesi. Lo riporta blitzquotidiano.it

Meloni, ostaggi liberati, è una giornata storica - Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazi ... Come scrive tuttosport.com