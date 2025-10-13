Giornata per la riduzione dei disastri naturali | in Puglia l’89 per cento dei Comuni in territori a rischio idrogeologico Secondo il rapporto Ispra
L’immagine è tratta dal sito Ispra, istituto per la protezione e la ricerca ambientale. È un ingrandimento riguardante la Puglia e la voce “pericolosità e rischio”: Puglia dove, stando proprio al rapporto Ispra dell’anno scorso, l’89 per cento dei Comuni si trova in territori a rischio idrogeologico. Oggi è la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali: riduzione che dipende dai comportamenti umani perché non di disastri, in realtà, si tratta, ma di eventi naturali e l’intervento dell’uomo, spesso, ha provocato conseguenze per ambiente e persone. —– Al link di seguito il rapporto Ispra triennale (2024): https:www. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
