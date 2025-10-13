Giornata nazionale vittime incidenti sul lavoro le commemorazioni nel ricordo della tragedia del 1973
Si è svolta lunedì (13 ottobre) nel parco antistante la stazione Fs di Santarcangelo la cerimonia in ricordo delle Vittime degli incidenti sul lavoro, promossa dall’associazione nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) e istituita con decreto del presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Nel messaggio per la la giornata nazionale per le #vittimedegliincidentisu lavoro il presidente della Repubblica #Mattarella chiarisce che "la sicurezza sul lavoro e' un diritto inalienabile" - facebook.com Vai su Facebook
Oggi è la 75esima Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. I numeri della più grande tragedia sociale del nostro Paese sono drammatici: nei primi 8 mesi di quest'anno l'Inail ha registrato 674 incidenti e 488 vittime. Praticamente in Italia ogni - X Vai su X
Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: oltre settecento da inizio anno Osservatorio Vega: la Puglia in zona rossa - Nei giorni scorsi c’è stato un incidente mortale sul lavoro in Salento. Segnala noinotizie.it
Giornata vittime incidenti lavoro, aumentano infortuni mortali in Fvg - GORIZIA – La 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro con il patrocinio della Rai ha messo in evidenza che sul fronte della battaglia collettiva relativa a morti e incident ... Secondo pordenoneoggi.it