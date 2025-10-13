Giornata mondiale della menopausa Open Weekend all' Ospedale Frangipane-Bellizzi
In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’ASL di Avellino insieme a Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa il 17 e 18 ottobre presso il P.O. Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino, tra gli ospedali con il Bollino Rosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - mondiale
31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.
19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
In occasione della Giornata mondiale per la Consapevolezza del Disturbo Primario del Linguaggio, che si celebra in tutto il mondo il 17 ottobre, si terrà in Campidoglio il convegno dal titolo "DPL: c’è ma non si vede. Come intercettare e intervenire nelle dive - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Mondiale della Salute Mentale, 300 richieste d'aiuto al giorno a Telefono Amico. Sei su 10 per solitudine e disagi, l'autolesionismo cresce del 19% #ANSA - X Vai su X
Open Weekend sulla Menopausa: consulenze e visite gratuite negli ospedali di Ragusa e Modica - In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l'(H) Open Weekend ... Scrive radiortm.it
Open Weekend sulla Menopausa il 17 e 18 ottobre presso il P.O. Frangipane Bellizzi di Ariano - & In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’ASL di Avellino insieme a Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa il 17 e 18 ottobre pr ... Riporta tusinatinitaly.it