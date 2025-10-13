Giornata mondiale della menopausa Open Weekend all' Ospedale Frangipane-Bellizzi

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’ASL di Avellino insieme a Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa il 17 e 18 ottobre presso il P.O. Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino, tra gli ospedali con il Bollino Rosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

