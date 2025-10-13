Giornalisti | condannato Gruppo Sae Toscana Il Tirreno per comportamento antisindacale Fnsi e Ast | Ora ricorso per riaprire Viareggio

Firenzepost.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LIVORNO – Il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno ha dichiarato “il carattere antisindacale” della condotta di Sae Toscana s.r.l. per non avere garantito gli incontri periodici previsti dal contratto nazionale di lavoro giornalistico tra il Comitato e i vertici aziendali. Lo rendono noto Fnsi, Ast e Cdr del Tirreno. Il giudice, si . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

giornalisti condannato gruppo sae toscana il tirreno per comportamento antisindacale fnsi e ast ora ricorso per riaprire viareggio

© Firenzepost.it - Giornalisti: condannato Gruppo Sae Toscana (Il Tirreno) per comportamento antisindacale. Fnsi e Ast: “Ora ricorso per riaprire Viareggio”

In questa notizia si parla di: giornalisti - condannato

Cerca Video su questo argomento: Giornalisti Condannato Gruppo Sae