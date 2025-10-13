Giornalista annuncia rilascio degli ostaggi a Gaza | l' esultanza della folla a Tel Aviv | GUARDA

Boato di gioia e applausi da parte di migliaia di persone, a Tel Aviv, quando un giornalista televisivo ha annunciato che Hamas ha rilasciato sette ostaggi affidandoli alla Croce Rossa, i primi a essere rilasciati nell'ambito del cessate il fuoco tra Israele e l'organizzazione islamista palestinese. Migliaia di persone hanno gremito Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv durante la notte, dove sono stati installati maxi schermi per dare il benvenuto agli ultimi ostaggi ancora in vita nella Striscia di Gaza. Intorno alle 10 (ora italiana) c'è stato un altro boato per la liberazione degli altri tredici ostaggi rimanenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

