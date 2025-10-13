Giorgio Carlo Brugnoni nuovo direttore generale Cinema e Audiovisivo al MiC

Giorgio Carlo Brugnoni è il nuovo direttore generale per il Cinema e l’Audiovisivo al ministero della Cultura. Sarà lui a sostituire Nicola Borrelli, che nel luglio scorso si è dimesso dopo lo scandalo Kaufmann e le polemiche sul tax credit. Brugnoni, classe 1986, vanta una lunga esperienza in Cassa Depositi e Prestiti. Dal primo dicembre 2022 è entrato al MiC, prima come Consigliere economico dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e poi come vicecapo di gabinetto. La nomina è stata ufficializzata dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti. Giuli: «Brugnoni garantirà competenza e continuità». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giorgio Carlo Brugnoni nuovo direttore generale Cinema e Audiovisivo al MiC

In questa notizia si parla di: giorgio - carlo

Giorgio Carlo Brugnoni, un ex di Cdp per la direzione Cinema del ministero della Cultura

Domenica a Roma Carlo Acutis diventa santo insieme a Pier Giorgio Frassati

Due francobolli speciali per i nuovi santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

In Veneto è più Facile! Spettacolo del duo comico Carlo & Giorgio sulla transizione digitale; 07 e 8 OTT; 21:00; Auditorium San Nicolò; Chioggia (VE). GRATUITO ? Per prenotare 041 5534999 #chioggia #veneto #Teatro #CarloeGiorgio - facebook.com Vai su Facebook

Giorgio-Leone - X Vai su X

Giorgio Carlo Brugnoni nuovo direttore generale Cinema e Audiovisivo al MiC - Giorgio Carlo Brugnoni è stato ufficialmente nominato nuovo direttore generale Cinema e Audiovisivo al ministero della Cultura. Come scrive msn.com

Giorgio Carlo Brugnoni è il nuovo direttore generale per Cinema e Audiovisivo al MIC - Al Ministero della Cultura è stata ufficializzata oggi la nomina di Giorgio Carlo Brugnoni come nuovo direttore generale per il Cinema e l’Audiovisivo, prende il posto di Nicola Borrelli, dimissionari ... Segnala msn.com