Giorgieness torna con nuova musica a distanza di un anno dall’ultimo album e lo fa con Sogni Lucidi, il nuovo singolo in radio da venerdì. Giorgieness torna con nuova musica a distanza di un anno dalla pubblicazione dell’ultimo album Giorgieness e i Cuori Infranti. Con Sogni Lucidi, il nuovo singolo in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 ottobre (Sound To Be-ADA Music), la cantautrice riprende un sound più rock e analogico, proseguendo il viaggio che le ha permesso di mostrarsi diversa, a tratti forse più fragile, oggi più consapevole. Reduce da un album in cui ha parlato del ritrovarsi, tra struggle e ironia, a dispetto di chi ama definire “sbagliata” la vita degli altri, Giorgieness ha fatto pace con se stessa attraverso i propri valori e la capacità di riconoscere e farsi avvolgere da anime simili a lei. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Giorgieness torna in radio con il nuovo singolo Sogni lucidi