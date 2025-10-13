Giorgia Palmas ha recuperato la refurtiva fermato il ladro
Sospiro di sollievo per Giorgia Palmas che è riuscita a recuperare la sua valigia: il ladro è stato fermato, colto in flagrante mentre compiva un altro reato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: giorgia - palmas
Giorgia Palmas dopo lo scippo in treno: "Servono più controlli, mi sento in pericolo a ogni passo"
“È stato Sarcina a spingermi a lavorare come mamma influencer”, le parole di Clizia Incorvaia in tv. Poi lo ‘scontro’ con Elena Santarelli e Giorgia Palmas
La figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini compie 5 anni: il ricordo del giorno del parto
Giorgia Palmas derubata sul vagone vip del treno: «Spero spenda tutto in medicine». Ecco che cosa è successo L’ex velina si è sfogata sui social raccontando il furto avvenuto sotto i suoi occhi - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Palmas dopo lo scippo in treno: “Mi sento in pericolo” #6ottobre - X Vai su X
“Questa è la valigia di Giorgia Palmas”: rubava i bagagli sul treno fermo a Rogoredo, ladro colto in flagrante si vanta con gli agenti - Il 22enne, fermato mentre rubava bagagli a Milano Rogoredo, si è persino vantato con gli agenti del furto alla showgirl ... Da ilfattoquotidiano.it
Giorgia Palmas derubata della valigia in treno, preso il ladro. Incastrato dalla foto sul cellulare: “Si vantava” - Milano, il 22enne algerino è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria mentre scappava dopo aver rubato uno zaino con un pc a Rogoredo ... Come scrive msn.com