Giorgia Palmas derubata fermato il ladro seriale | che fine ha fatto la valigia

Si era discusso molto della disavventura vissuta da Giorgia Palmas, che pochi giorni fa è stata derubata della propria valigia. Una vicenda purtroppo comune per una piaga che non conosce fine. Tantissime le denunce, settimana dopo settimana, ma ovviamente quella social di un personaggio pubblico ha fatto molto rumore. Proprio per tale ragione è divenuto di carattere nazionale l’arresto di un uomo sospettato d’essere il responsabile di quel furto e di tanti altri. Arrestato il ladro di Giorgia Palmas. Iniziamo col dire che questo arresto non è frutto della denuncia di Giorgia Palmas sui social: “Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giorgia Palmas derubata, fermato il ladro seriale: che fine ha fatto la valigia

Giorgia Palmas derubata sul vagone vip del treno: «Spero spenda tutto in medicine». Ecco che cosa è successo L'ex velina si è sfogata sui social raccontando il furto avvenuto sotto i suoi occhi

Giorgia Palmas dopo lo scippo in treno: "Mi sento in pericolo"

