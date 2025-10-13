Giorgia | nuove date per il tour nei palasport seconda data a Torino e terza data a Roma!

Dopo il grande successo del tour estivo e i primi 9 live nei palasport già SOLD OUT GIORGIA si aggiungono ora una SECONDA DATA a TORINO e una TERZA DATA a ROMA arrivando così a 18 DATE LIVE NEI PALASPORT! 13 MARZO INALPI ARENA di TORINO (NUOVA DATA) 16 MARZO PALAZZO DELLO SPORT di ROMA (NUOVA DATA) Biglietti in prevendita dalle ore 16:00 di oggi! IN ATTESA DELL’USCITA DEL NUOVO ALBUM “G” IN ARRIVO IL 7 NOVEMBRE https:Giorgia.lnk.to-G- Dopo un tour estivo completamente sold out e in attesa dell’uscita del suo nuovo album d’inediti “G” in arrivo il 7 novembre, il tour nei palasport di GIORGIA, in partenza il 25 novembre con la data zero a Jesolo, arriva ora a 18 date live, con l’annuncio di una seconda data a Torino (13 marzo all’Inalpi Arena) e una terza data a Roma (16 marzo al Palazzo dello Sport). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

