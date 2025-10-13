Giorgia Meloni sulla liberazione | La pace si fa

Giorgia Meloni sulla liberazione degli ostaggi: l’Italia sostiene il processo di pace con azioni concrete e impegno diplomatico. In una giornata che segna una svolta storica per il Medio Oriente, la Premier italiana Giorgia Meloni ha affidato ai suoi profili social un messaggio di forte impatto sulla liberazione degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza. Un risultato straordinario frutto della diplomazia. “Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump”, ha scritto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Giorgia Meloni sulla liberazione: “La pace si fa”

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

Giorgia Meloni a Firenze, rush finale per Tomasi. Attesi migliaia di manifestanti, città blindata

Stando a Repubblica, Giorgia Meloni ha detto che Francesca Albanese “non ha meriti". E infatti la Fondazione Nelson Mandela ha annunciato che sarà proprio Albanese a tenere la lezione annuale in onore di Mandela. La cerimonia avrà luogo il 25 ottobre a - facebook.com Vai su Facebook

La missione di Giorgia Meloni in Egitto è la prima tappa di un percorso lungo, dove l’opposizione, con il contributo creativo degli intellettuali orfani di Hamas, cercherà in tutti i modi di raccontare un fallimento. L'editoriale di #MarioSechi - X Vai su X

Meloni, vittoria diplomatica: pace a Gaza alla faccia della “Flotilla de noartri” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articoloRoma aveva scelto la via della fermezza e del dialogo, mentre gli pseudo- Secondo osservatoreitalia.eu

Le voci dal palazzo, Meloni: “La pace non si costruisce sventolando bandiere”. Schlein: “Passo decisivo ma cammino ancora lungo”. Salvini: “Se le armi taceranno ... - La liberazione degli ostaggi, l’inizio del ritiro delle truppe e il cessate ... Da blitzquotidiano.it