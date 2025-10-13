Giorgia il calendario sospetto del nuovo tour scatena i rumors | sarà la co-conduttrice di Sanremo?

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa farà Giorgia tra Natale e marzo? Una domanda che si stanno facendo in molti guardando alle date del nuovo tour della cantante romana. Come sempre gli appuntamenti live di Giorgia con il suo pubblico sono numerosi, ma il calendario del nuovo tour ‘Palasport Live’, in partenza il 25 novembre. 🔗 Leggi su Today.it

