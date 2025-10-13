Giordano | no alla liquidazione di ACS sì alla trasparenza

Anteprima24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti L’ex consigliere comunale Nicola Giordano interviene con una lettera aperta indirizzata al Commissario Prefettizio Giuliana Perrotta, esprimendo forti perplessità sulla decisione di avviare la liquidazione della Società Avellino Città Servizi S.r.l. (ACS), interamente pubblica e di proprietà del Comune di Avellino. “Gentile Commissario, nella mia qualità di ex consigliere comunale di minoranza, sempre contrario all’affidamento ai privati del servizio della sosta e all’esternalizzazione di servizi milionari, sento il dovere civico di esprimere forti perplessità riguardo alla decisione di avviare la liquidazione della Società Avellino Città Servizi S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

giordano no alla liquidazione di acs s236 alla trasparenza

© Anteprima24.it - Giordano: no alla liquidazione di ACS, sì alla trasparenza

In questa notizia si parla di: giordano - liquidazione

Lettera aperta di Nicola Giordano al Commissario Perrotta: dubbi sulla liquidazione di Avellino Città Servizi

Cerca Video su questo argomento: Giordano No Liquidazione Acs