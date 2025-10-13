Gioielli ritrovati dopo mesi | la polizia li pubblica online

Un piccolo tesoro, fatto di collane, anelli, bracciali e orecchini in oro, è stato ritrovato dalla Polizia Stradale di Firenze durante un controllo lungo l’autostrada A1, al chilometro 305 della carreggiata sud. Era il 7 marzo quando gli agenti, fermando un’auto per un normale accertamento, hanno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it