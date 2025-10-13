Gioielli d’oro trovati in un’auto sull’A1 frutto di una truffa consumata a San Lazzaro Di chi sono?
Bologna, 13 ottobre 2025 – Un ritrovamento. d’oro in un’auto A1 al km 305 della carreggiata sud. Sono, infatti, stati ritrovati monili in oro dal personale della sottosezione di polizia stradale di Firenze lo scorso 7 marzo. I gioielli sono poi risultati il provento di una truffa consumata a San Lazzaro. I monili, al momento, non sono stati reclamati dal legittimo proprietario. Come ritrovare gli oggetti rubati. In caso di furto, in generale, potete comunque tentare di ritrovare i vostri averi. Come? Sui siti istituzionali di Carabinieri e Polizia, ci sono bacheche ad hoc per provare a ritrovarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
