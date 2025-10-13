"Non chiediamo miracoli, ma almeno di poter lavorare senza paura". A dirlo è Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi-Confcommercio Rimini, che dà voce all’esasperazione crescente tra gioiellieri e commercianti del settore dopo l’ennesima raffica di spaccate. Nella notte tra martedì e mercoledì, i ladri sono entrati in azione per due volte nel giro di poche ore, prima a Cattolica poi a Rimini. E lo stesso Banchetti, a fine agosto, aveva visto la sua attività assaltata a colpi di flessibile. Presidente Banchetti, che clima si respira tra i negozianti colpiti? "C’è un clima di grande esasperazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioiellerie nel mirino: "Fioriere utili a dissuadere l’uso delle auto-ariete"