Giocata fortunata a Gubbio azzeccato un 5 da 23mila euro

L’Umbria in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 11 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 23.713,82 euro a Gubbio, in provincia di Perugia, presso il Tabacchi in viale Colombo 19.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

