Gioca 4 euro ne vince seimila 10eLotto fortunato al punto vendita di viale Giostra

Messinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10eLotto  generoso con la Sicilia nelle estrazioni del weekend. A Balestrate, in provincia di Palermo, una giocata di appena 4 euro – segnala Agimeg – effettuata presso la ricevitoria di via Madonna del Ponte ha regalato una vincita di 52.000 euro.A Messina, presso il punto vendita di viale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

