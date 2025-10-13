Giobbe Covatta e gli anni del Derby | In 11 dentro una casa di 14 metri quadri Pagati poco ma che risate

Milano – S’intitola “70 – riassunto delle puntate precedenti“ lo spettacolo che vede protagonista Giobbe Covatta al Martinitt, martedì e mercoledì. Suppongo che 70 non sia il numero delle sue fidanzate. “Eh no, altrimenti sarebbero molte di più, 700 o anche 7mila.”. Settanta sono gli anni, non ancora compiuti.. Cosa le manca rispetto a quando ne aveva 40? “L’energia. A 40 anni ogni tournée era una festa, ero felice di partire, facevo la lista degli amici da andare a trovare, la lista dei ristoranti dove ero stato bene. oggi, quando mi dicono andiamo in tournée, mi viene da piangere. ‘Andiamo a Torino’, mamma mia, ma sono 450 chilometri!!! E dopo a Catania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

