Pisa, 13 ottobre 2025 – Ci siamo. Al via una settimana che tanto potrà dire sul futuro della stagione nerazzurra. Riaprono i cancelli del centro sportivo di San Piero a Grado per iniziare la preparazione della partita contro il Verona, in programma sabato alle 15 alla Cetilar Arena. Una sfida partita molto importante, anche se non è possibile (siamo pur sempre ad ottobre) definirla decisiva. Nessun allarmismo o ultima chiamata, ma certo è che un successo – che sarebbe il primo in campionato - darebbe una scossa importantissima alla classifica nerazzurra. Si tratta pur sempre di uno scontro diretto, con il Pisa con due punti in classifica (ultimo a parimerito con il Genoa) e il Verona a tre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gilardino, finalmente uno scontro diretto. Per il Pisa il primo grande snodo stagionale