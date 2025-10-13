Gigi D’Alessio al via le riprese del biopic con Matteo Paolillo e Cristiana Dell’Anna

Al via a Napoli le riprese di Solo se canti tu, biopic di Gigi D’Alessio con Matteo Paolillo e Cristiana Dell’Anna. Cominciano oggi, 13 ottobre, a Napoli le riprese di Solo se canti tu diretto da Luca Miniero e prodotto da Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema. La pellicola porterà sul grande schermo la giovinezza di Gigi D’Alessio che sarà interpretato da Matteo Paolillo. Accanto a Paolillo, Cristiana Dell’Anna e Antonio De Matteo nel ruolo dei genitori di Gigi D’Alessio, Giovanni Ludeno che vestirà i panni di Mario Merola, mentre Renato De Simone sarà Vincenzo D’Agostino amico storico di Gigi e suo paroliere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

