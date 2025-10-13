Gigi D’Alessio al via le riprese del biopic con Matteo Paolillo e Cristiana Dell’Anna
Al via a Napoli le riprese di Solo se canti tu, biopic di Gigi D’Alessio con Matteo Paolillo e Cristiana Dell’Anna. Cominciano oggi, 13 ottobre, a Napoli le riprese di Solo se canti tu diretto da Luca Miniero e prodotto da Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema. La pellicola porterà sul grande schermo la giovinezza di Gigi D’Alessio che sarà interpretato da Matteo Paolillo. Accanto a Paolillo, Cristiana Dell’Anna e Antonio De Matteo nel ruolo dei genitori di Gigi D’Alessio, Giovanni Ludeno che vestirà i panni di Mario Merola, mentre Renato De Simone sarà Vincenzo D’Agostino amico storico di Gigi e suo paroliere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: gigi - alessio
Napoli Musa Live, grande successo per il concerto che celebra i 2500 anni di Napoli: un inno alla città con Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Autieri e Rocco Hunt
Che cosa c'è in tv questa settimana. Tutti i programmi: dal raddoppio di Temptation Island a Gigi D?Alessio, passando per Sister Act e Battiti Live
“The Voice”, chi prende il posto di Gigi D’Alessio: i nomi dei due big
Gigi D'Alessio e la Petty che si lanciano frecciatine velenose perché RDS non ha mai passato un brano di Gigi D'Alessio in 30 anni di carriera e lui se l'è legata al dito: APPROFONDIAMO. #Amici25 - X Vai su X
Gigi D'Alessio. . Ecco spiegato cos'è! SOLO SE CANTI TU è il nuovo film diretto da Luca Miniero, che racconta la storia di Gigi D’Alessio, con Matteo Paolillo nel ruolo del giovane Gigi! Un viaggio emozionante nell’ascesa e nell’affermazione di un ragazzo di v - facebook.com Vai su Facebook
Gigi D'Alessio, al via le riprese del biopic con Matteo Paolillo: primo ciak a Napoli - Sono iniziate oggi a Napoli le riprese di “Solo se canti tu”, il nuovo film diretto da Luca Miniero e prodotto da Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema. Secondo msn.com
MUSICA, A NAPOLI AL VIA RIPRESE FILM SU STORIA GIGI D’ALESSIO - Un film sui primi anni di carriera di Gigi D’Alessio, ma anche sulla Napoli degli anni ‘80 e sulla incredibile scena musicale di quel periodo. Da 9colonne.it