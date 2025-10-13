Giganti gentili | architettura e antropologia delle torri colombaie della provincia di Esfahan la mostra
Dal 22 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026 il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese ospita la mostra I Giganti gentili: architettura e antropologia delle torri colombaie della provincia di Esfahan.L'esposizione è a cura di Danilo Rosati, co-direttore della Missione di ricerca ISMEO nella regione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: giganti - gentili
Canile Aperto – Giganti Gentili Sabato 27 settembre si è svolto il primo appuntamento di “Canile Aperto” al Canile Comprensoriale UCML di Groppoli di Mulazzo, dedicato ai nostri cani di taglia grande, troppo spesso in attesa di famiglia. Nonostante la pioggia Vai su Facebook
Giganti gentili, il canile comprensoriale di Groppoli apre le porte per presentarli a nuovi amici - Sabato 27 settembre, dalle ore 15 alle 17, presso il canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo, di proprietà e gestito dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, si terrà l’iniziativa ... Come scrive msn.com