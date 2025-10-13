Giganti gentili | architettura e antropologia delle torri colombaie della provincia di Esfahan la mostra

Dal 22 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026 il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese ospita la mostra I Giganti gentili: architettura e antropologia delle torri colombaie della provincia di Esfahan.L'esposizione è a cura di Danilo Rosati, co-direttore della Missione di ricerca ISMEO nella regione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

