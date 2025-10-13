Giardini alle elezioni una sola lista di Sud chiama Nord
L'impressione è che siamo ancora agli albori della campagna elettorale. A Giardini Naxos come già visto in altri comuni è Cateno De luca a scaldare i motori. Sabato sera il primo comizio ma ancora candidato sindaco di Sud chiama Nord non ufficiale nonostante le prime ipotesi indicavano nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: giardini - elezioni
Bonaventura commissario della Lega a Giardini Naxos, si lavora a una proposta politica in vista delle elezioni comunali
Giardini, alle elezioni una sola lista di Sud chiama Nord https://ift.tt/H9FNMpO https://ift.tt/9j4aHmO - X Vai su X
Giardini Naxos: Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa ed esponente di spicco di "Sud chiama Nord", avvia i lavori del comitato elettorale in vista delle elezioni Amministrative di maggio 2026. Presenti i big locali: Peppe Leotta, Pietro Giannetto, Maurizio - facebook.com Vai su Facebook
Alle elezioni del mio Comune c’era una sola lista di candidati: una nota stonata in democrazia - Da lì non ho saltato un’elezione, politica, europea, regionale, comunale, referendum compresi, niente. Scrive ilfattoquotidiano.it
Elezioni Toscana, cos’è il listino bloccato. Le regole per le preferenze - Chi sceglie di votare uno o due candidati deve fare attenzione all’alternanza di genere. Riporta lanazione.it