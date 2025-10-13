Giani trionfa ancora in Toscana Le congratulazioni di Meloni Schlein | Avanti col campo largo
AGI - Eugenio Giani centra il bis e mette al sicuro altri 5 anni al vertice della Regione Toscana. Il neo-governatore della Toscana, espressione del campo largo progressista, trova conferme nelle urne. Giani si è ricandidato con l'appoggio del Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e la lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. "Sono emozionato. Grazie Toscana!" è il suo primo commento. Il successo del "campo largo" e l'esultanza di Schlein. Se le elezioni rappresentavano un test per il 'campo largo', dopo le sconfitte nelle Marche e in Calabria, regioni in cui sono stati riconfermati i governatori di centrodestra, Giani è riuscito nell'operazione compattando tutto il fronte progressista. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: giani - trionfa
Giani riconfermato presidente della #Toscana: il centrosinistra trionfa - X Vai su X
Elezioni regionali in Toscana: cosa c’è da sapere sulla sfida tra Giani e Tomasi. Di Alessandro Villari - facebook.com Vai su Facebook
Giani trionfa in Toscana, le congratulazioni di de Pascale - “Congratulazioni a Eugenio Giani per la rielezione alla guida della Regione Toscana. Come scrive chiamamicitta.it
Risultati elezioni Toscana: Giani trionfa con il campo largo, è di nuovo governatore. Effetto Vannacci sulla Lega che perde voti - I risultati delle elezioni regionali in Toscana: Eugenio Giani riconfermato governatore con il 55%, Tomasi al 40%, Bundu supera il 5% ed entra in Consiglio. Si legge su firstonline.info