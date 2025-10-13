Giani trionfa ancora in Toscana Le congratulazioni di Meloni Schlein | Avanti col campo largo

AGI - Eugenio Giani centra il bis e mette al sicuro altri 5 anni al vertice della  Regione Toscana. Il neo-governatore della  Toscana, espressione del  campo largo progressista, trova conferme nelle urne. Giani si è ricandidato con l'appoggio del  Partito Democratico,  Alleanza Verdi e Sinistra,  Movimento 5 Stelle  e la lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. "Sono emozionato. Grazie Toscana!" è il suo primo commento. Il successo del "campo largo" e l'esultanza di Schlein. Se le elezioni rappresentavano un test per il 'campo largo', dopo le sconfitte nelle Marche e in Calabria, regioni in cui sono stati riconfermati i governatori di centrodestra, Giani è riuscito nell'operazione compattando tutto il  fronte progressista. 🔗 Leggi su Agi.it

