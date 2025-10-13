AGI - Eugenio Giani centra il bis, con oltre il 53% dei consensi e mette al sicuro altri 5 anni al vertice della Regione Toscana. Il neo governatore della Toscana, espressione del campo largo progressista trova conferme nelle urne. Lo sfidante Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia ed esponente del centrodestra, si è fermato a poco più del 40% dei voti. La terza candidata alla presidenza, Antonella Bundu, con oltre il 5% fa ingresso in Consiglio regionale. Giani si è ricandidato con l'appoggio del Partito Democratico (primo partito nella coalizione), Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e la lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giani trionfa ancora in Toscana. Le "congratulazioni" di Meloni. Schlein: "Avanti col campo largo"