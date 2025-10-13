Giani trionfa ancora in Toscana Le congratulazioni di Meloni Schlein | Avanti col campo largo

Agi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Eugenio Giani centra il bis, con oltre il 53% dei consensi e mette al sicuro altri 5 anni al vertice della  Regione Toscana. Il neo governatore della Toscana, espressione del  campo largo progressista  trova conferme nelle urne. Lo sfidante  Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia ed esponente del centrodestra, si è fermato a poco più del 40% dei voti. La terza candidata alla presidenza,  Antonella Bundu, con oltre il 5% fa ingresso in  Consiglio regionale. Giani si è ricandidato con l'appoggio del  Partito Democratico  (primo partito nella coalizione),  Alleanza Verdi e Sinistra,  Movimento 5 Stelle  e la lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. 🔗 Leggi su Agi.it

giani trionfa ancora in toscana le congratulazioni di meloni schlein avanti col campo largo

© Agi.it - Giani trionfa ancora in Toscana. Le "congratulazioni" di Meloni. Schlein: "Avanti col campo largo"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giani trionfa toscana congratulazioniGiani trionfa in Toscana, le congratulazioni di de Pascale - “Congratulazioni a Eugenio Giani per la rielezione alla guida della Regione Toscana. Da chiamamicitta.it

giani trionfa toscana congratulazioniRisultati elezioni Toscana: Giani trionfa con il campo largo, è di nuovo governatore. Effetto Vannacci sulla Lega che perde voti - I risultati delle elezioni regionali in Toscana: Eugenio Giani riconfermato governatore con il 55%, Tomasi al 40%, Bundu supera il 5% ed entra in Consiglio. Scrive msn.com

giani trionfa toscana congratulazioniGiani trionfa ancora in Toscana. Le "congratulazioni" di Meloni. Schlein: "Avanti col campo largo" - governatore della Toscana, espressione del campo largo progressista, trova conferme nelle urne ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giani Trionfa Toscana Congratulazioni