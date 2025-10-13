Giani | Sono emozionato grazie Toscana
“Sono emozionato, grazie Toscana”. Così Giani alle 16:45 su Facebook, quando la conta delle prime sezioni conferma un ampio margine di vantaggio su Tomasi. Giani nella foto sventola una bandiera della Lista Giani - Casa Riformista, al cui interno c'è Italia Viva. Forse non un dettaglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
L'EDITORIALE di Carlo Nicotra | Eugenio Giani, Alessandro Tomasi e Antonella Bundu si sono certo trattati da avversari ma mai da nemici, cercando di trovare e sottolineare i punti di debolezza dell’altro sempre però sul piano politico, con rispetto reciproco - facebook.com Vai su Facebook
Giani, 'grazie Toscana' - Su Telegram Giani ha postato la foto che lo ritrae in piazza Strozzi per il comizio venerdì scorso mentre ... Secondo tuttosport.com
Giani festeggia la vittoria: “Sono emozionato. Grazie Toscana!” - Secondo i dati emersi fino ad ora, il Presidente uscente ha vinto nettamente sul candidato di centrodestra e di Toscana Rossa ... Lo riporta luccaindiretta.it