Giani | Sono emozionato grazie Toscana

Firenzetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono emozionato, grazie Toscana”. Così Giani alle 16:45 su Facebook, quando la conta delle prime sezioni conferma un ampio margine di vantaggio su Tomasi. Giani nella foto sventola una bandiera della Lista Giani - Casa Riformista, al cui interno c'è Italia Viva. Forse non un dettaglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giani - sono

Elezioni regionali, Giani: “Ci sono tutte le condizioni per la mia ricandidatura”. Ma il M5S, in Toscana, è “lontano dal Pd”

Fratelli d'Italia attacca Giani. “Ci dica per quale motivo le risorse per il San Donato sono 100 volte superiori a quelli per la Gruccia”

Vagnoli, attacco a Giani: “I contributi non sono regalie, basta campagne elettorali mascherate”

giani sono emozionato grazieGiani, 'grazie Toscana' - Su Telegram Giani ha postato la foto che lo ritrae in piazza Strozzi per il comizio venerdì scorso mentre ... Secondo tuttosport.com

giani sono emozionato grazieGiani festeggia la vittoria: “Sono emozionato. Grazie Toscana!” - Secondo i dati emersi fino ad ora, il Presidente uscente ha vinto nettamente sul candidato di centrodestra e di Toscana Rossa ... Lo riporta luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Giani Sono Emozionato Grazie