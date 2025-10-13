Giani | Presidente di tutti Toscana segnale nazionale

Firenzetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La percentuale di voto sostanzialmente come 10 anni fa. Felice per il risultato del Pd sul piano nazionale, bene la lista Giani Casa Riformista, bene Avs e M5s con una percentuale oltre il 5%". Così Eugenio Giani, oggi a Firenze, nella sede del suo comitato elettorale, commentando il voto in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giani - presidente

Villa Vittoria Cultura, il 30 luglio il talk col presidente della Regione Giani

Elezioni regionali, M5S: “No all’alleanza con il Pd in Toscana. Anche se il presidente non fosse Giani”

Regionali Toscana 2025, rivolta M5S: “No netto ad alleanza con Pd. Anche senza Giani presidente”

giani presidente tutti toscanaRegionali Toscana: Giani fa il bis, 'grazie Toscana'. Schlein: 'Vittoria che ci dà gioia e speranza'. Meloni: 'Buon lavoro Giani. Grazie Tomasi, sfida impegnativa' - Il 47,73% al voto, il 14,47% in meno del 2020 (ANSA) ... Scrive ansa.it

giani presidente tutti toscanaElezioni Toscana, Giani presidente stacca di 14 punti il centrodestra di Tomasi. Lega e M5S evaporano al 5% - Partito Democratico primo partito al 35,1%, seguito nel centrosinistra da Lista Giani - Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Giani Presidente Tutti Toscana