Giani a Valanga male Vannacci Vince anche Renzi Bundu fuori per una ' legge truffa'
Valanga Eugenio Giani. Il presidente uscente viene rieletto sfiorando il 54 per cento dei voti: Tomasi, staccato di oltre 13 punti, si ferma al 40,9. La vittoria contro Ceccardi, cinque anni fa, era stata più misurata: 48,6 contro 40,5. Quella di Giani è senz'altro una grande vittoria personale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
La sinistra si divide anche nella chiusura. Conte e Giani a Scandicci. A sinistra occhi puntati sui risultati di Pd e M5s. Riformisti dem contro la scissione della corrente - facebook.com Vai su Facebook
Gli stessi che oggi scrivono “centrodestra a valanga” e “campo largo, campo santo”, saranno pronti, tra una settimana, non tra un anno, a titolare “centrosinistra a valanga” e “Meloni alla deriva”, subito dopo il voto in Toscana. È il giornalismo del novantesimo - X Vai su X
Giani a Valanga, male Vannacci. Vince anche Renzi, Bundu fuori per una 'legge truffa' - Festeggia a Firenze anche Elly Schlein: "L'alleanza progressista funziona". Riporta firenzetoday.it
Campo largo alla rivincita con Giani l’ubiquo. A destra fattore Vannacci - Schlein a Firenze per chiudere la campagna del candidato dem: “L’alleanza c’è, siamo uniti” FIRENZE – Una gabbia da criceti. Secondo repubblica.it
Elezioni regionali in Toscana, il sondaggio: a destra tanti nomi ma poca fiducia, per Vannacci soltanto un 4% - Cresce il vantaggio stimato a favore della coalizione di centrosinistra guidata dal governatore uscente Eugenio ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it