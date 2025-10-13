Giani 12 punti di vantaggio a livello regionale | 273 sezioni scrutinate

Si consolida, sezione dopo sezione, il vantaggio ottenuto da Giani anche se si tratta di poco meno di un punto. Dopo 34 sezioni il presidente uscente è al 50,91 per cento, Tomasi al 46.95 per cento e Bundu al 2,14.Molto più ampia la forbice tra il candidato di centro sinistra e quello di centro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it