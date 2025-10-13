Giallo sull’A23 lascia l’auto e precipita dal viadotto dopo un incidente in galleria | morto ingegnere di Feltre
Mistero sull’A23, ingegnere di Feltre trovato morto sotto il viadotto di Chiusaforte. Tragedia ieri mattina (12 ottobre) in Friuli Venezia Giulia, lungo l’autostrada A23 Udine–Tarvisio, all’altezza di Chiusaforte. Un giovane ingegnere di Feltre, in provincia di Belluno, è stato trovato senza vita sul greto del fiume Fella, ai piedi di uno dei viadotti dell’arteria. Il corpo del 35enne, recuperato con grande difficoltà dai vigili del fuoco, è stato rinvenuto dopo un incidente avvenuto poco prima all’interno di una galleria. L’allarme è scattato alle 8:29, quando alcuni automobilisti hanno segnalato una utilitaria incidentata al chilometro 80, in direzione sud, dentro la galleria Zannier, lunga circa 1,4 chilometri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
