Giallo al Musme | Aperitivo con delitto - Speciale Halloween

E se durante l’aperitivo, oltre a stuzzichini e bevande si consumasse.un delitto? Mettiti nei panni di un vero detective, tra scena del crimine, autopsia e interrogatori, senza però dimenticarti di ricaricare le batterie con un buon aperitivo! Un’esperienza immersiva in collaborazione con Teatro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: giallo - musme

Aperitivo con delitto "Telefona tra 20 anni" - Sabato 27 settembre alle 19,30 e Domenica 28 settembre alle 18,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera ... Riporta romatoday.it

Aperitivo con delitto "L'erba cattiva" - Sabato 4 ottobre alle 20,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “L'erba cattiva”. Come scrive romatoday.it