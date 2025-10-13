Giacomo Nizzolo | Sento ancora l’adrenalina dell’oro europeo Giusto dire ‘basta’ la vittoria al Giro fu una liberazione

Alla Coppa Bernocchi, tra applausi, abbracci e un pizzico di malinconia, Giacomo Nizzolo ha salutato per l’ultima volta il gruppo. Dopo trent’anni trascorsi in sella, tra vittorie, infortuni, piazzamenti e grandi emozioni, Nizzolo, milanese e classe 1989, ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua vita, il più importante sino ad ora. Con la serenità di chi ha dato tutto e la consapevolezza di aver scritto pagine significative del ciclismo italiano, Nizzolo si è raccontato in un’intervista che profuma di sincerità, gratitudine e amore per questo sport che lo ha accompagnato fin da bambino a cui ha permesso negli anni di realizzare i suoi sogni. 🔗 Leggi su Oasport.it

