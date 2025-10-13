Già il 38esimo giorno rosso in viale Marche Valori oltre la soglia anche a Cassano d’Adda
Alla centralina di Milano-Marche nella giornata di giovedì si è registrato il 38esimo giorno di superamento delle soglie di smog dall’inizio anno e si è sfiorata una concentrazione di Pm10 pari a 82 microgmc. "Lo smog è tornato puntualissimo ad ammorbare l’aria e i polmoni dei cittadini lombardi", suona il campanello d’allarme Legambiente Lombardia, leggendo i dati di Arpa: a Monza Machiavelli - nella stessa giornata - ci si è attestati a 69 microgmc e a Pavia a 66, "tutti valori ben al di sopra della soglia di legge pari a 50 microgrammimc", ricorda Legambiente, analizzando i dati delle altre province. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: 38esimo - giorno
A Favara si sta concludendo il dodicesimo giorno di ricerche per Marianna, ma ancora nessun segnale positivo. Le operazioni continuano senza sosta: perlustrano zone impervie, prosciugano acquitrini, setacciano canaloni e scavano nel fango, tutto in una co - facebook.com Vai su Facebook
Giorno 38 È possibile innovare senza calpestare chi ci ha portati fin qui? @fiat @Stellantis @comuneditermoli #Stellantis #Fiat #Termoli #NoAllaChiusura #DignitàDelLavoro #Operai #FabbricaViva #StellantisShame #FiatTermoli #Molise #ItaliaCheResiste # - X Vai su X
Codice rosso, 4 denunce al giorno a Bari e in provincia: è allarme - Il procuratore aggiunto Angelillis ha analizzato il quadro normativo sul tema dal 2009 alla legge in via di approvazione che ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Caldo, domani a Firenze 10/o giorno consecutivo codice rosso - Una serie che secondo il Comune "con molta probabilità sarà estesa ... Come scrive ansa.it