Già il 38esimo giorno rosso in viale Marche Valori oltre la soglia anche a Cassano d’Adda

Alla centralina di Milano-Marche nella giornata di giovedì si è registrato il 38esimo giorno di superamento delle soglie di smog dall’inizio anno e si è sfiorata una concentrazione di Pm10 pari a 82 microgmc. "Lo smog è tornato puntualissimo ad ammorbare l’aria e i polmoni dei cittadini lombardi", suona il campanello d’allarme Legambiente Lombardia, leggendo i dati di Arpa: a Monza Machiavelli - nella stessa giornata - ci si è attestati a 69 microgmc e a Pavia a 66, "tutti valori ben al di sopra della soglia di legge pari a 50 microgrammimc", ricorda Legambiente, analizzando i dati delle altre province. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

