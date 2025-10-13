Già 53 vittime bergamasche sulle strade Superate le 44 dell’anno scorso nonostante il nuovo Codice della Strada

Il tragico bilancio stradale parla di 53 vittime bergamasche al 12 di ottobre 2025: sono 9 in più, purtroppo, rispetto alle 44 di tutto il 2024, quando mancano ancora 79 giorni alla fine dell’anno. “E c’è da dire che dal 14 dicembre dell’anno passato è in vigore il nuovo Codice della strada, con tutto l’appesantimento delle sanzioni che sono state introdotte per ottenere un più responsabile comportamento da parte di tutti gli utenti della strada, soprattutto coloro che guidano veicoli a motore. Nel solo luglio, 10 i bergamaschi che hanno perso la vita: uno ogni 3 giorni – osserva il presidente dell’Aci di Bergamo, Valerio Bettoni, che sta intensificando l’opera di educazione (o rieducazione) mirata in particolare su chi guida -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

