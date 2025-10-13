Ghisalba piange Yuri Ravizza il motociclista 40enne morto nel frontale con un camper
Ghisalba (Bergamo) – Era originario di Urgnano, Yuri Ravizza, 40 anni, morto sabato nel tardo pomeriggio dopo il violento incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 117, a Cologno al Serio. Viveva a Ghisalba con la compagna e la loro bambina di 10 anni. Lavorava come tornitore ed era un grande appassionato di motori. La famiglia ha consentito alla donazione degli organi. La sua Ducati si è scontrata con un camper che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato devastante: la moto è stata colpita sul lato destro e sbalzata lontano. “Ho cercato di evitarlo quando ho visto che aveva già invaso la mia corsia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: ghisalba - piange
Ghisalba piange Yuri Ravizza, il motociclista 40enne morto nel frontale con un camper - Il racconto dell’autista che ha subito prestato soccorso e della donna che ha provato a salvarlo ... Segnala ilgiorno.it
Morto in moto a Cologno, donati gli organi. Yuri Ravizza lascia una figlia di 10 anni - Serviranno a salvare altre vite gli organi di Yuri Ravizza, il quarantenne morto a seguito delle ferite riportate nello schianto frontale tra la sua moto e un camper, sabato pomeriggio (11 ottobre) a ... Da ecodibergamo.it