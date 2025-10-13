Ghisalba (Bergamo) – Era originario di Urgnano, Yuri Ravizza, 40 anni, morto sabato nel tardo pomeriggio dopo il violento incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 117, a Cologno al Serio. Viveva a Ghisalba con la compagna e la loro bambina di 10 anni. Lavorava come tornitore ed era un grande appassionato di motori. La famiglia ha consentito alla donazione degli organi. La sua Ducati si è scontrata con un camper che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato devastante: la moto è stata colpita sul lato destro e sbalzata lontano. “Ho cercato di evitarlo quando ho visto che aveva già invaso la mia corsia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ghisalba piange Yuri Ravizza, il motociclista 40enne morto nel frontale con un camper