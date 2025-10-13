Ghetto | i residenti valutano il guardianaggio privato dopo risse e spaccio

Se non basta il presidio delle forze dell’ordine, ci si attrezza con la vigilanza privata. È la strada che stanno valutando residenti e commercianti del centro storico, dopo una serie di risse, episodi di violenza e segnalazioni di spaccio che continuano a minare la sicurezza del “ghetto”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it