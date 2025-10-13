GF Omer contro Jonas dopo la lite | È invidioso e geloso anche Pepe lo attacca

Omer Elomari duro contro Jonas Pepe al Grande Fratello, entrambi si attaccano duramente alle spalle. Qualche giorno fa è scoppiato un acceso scontro tra Jonas Pepe e Omer Elomari, addirittura hanno dovuto dividerli perché sembravano sul punto di scontrarsi non solo verbalmente ma anche fisicamente. Nel nuovo daytime di oggi è stata mostrata una clip nella quale Pepe si scaglia contro il suo compagno di avventura accusandolo di essere una persona invidiosa e gelosa, a detta sua lo vede da come lo guarda. Anche Jonas ha parlato male del suo ‘rivale’ in confessionale, queste le sue parole: “ E’ l’unica persona di cui ho parlato male alle spalle da quando ho messo piede in questa Casa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

