Gettano i rifiuti in mezzo alle campagne di Stroncone | scattano maxi multa e sospensione della patente
Nei giorni scorsi i militari del nucleo carabinieri forestale di Stroncone hanno accertato un abbandono di rifiuti lungo una strada di campagna nei pressi di una zona boschiva. I responsabili, un uomo e una donna, sono stati identificati grazie alle immagini di impianti di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: gettano - rifiuti
Arezzo: dottoressa e infermiera gettano fra i rifiuti farmaci israeliani. Poi si scusano. Ma è bufera sul loro gesto
Pendolari dell'immondizia gettano sacchi di rifiuti in strada
Gettano rifiuti e scarti di lavori edili nei cassonetti urbani: due denunce
Zisa, colonia felina trasformata in discarica dove si gettano rifiuti: "È così da anni" https://ift.tt/R3AubGd - X Vai su X
Alla Zisa la colonia felina è una discarica, i residenti: "Rifiuti lì da anni, chiediamo una bonifica" Vai su Facebook