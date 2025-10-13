Gettano i rifiuti in mezzo alle campagne di Stroncone | scattano maxi multa e sospensione della patente

Ternitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi i militari del nucleo carabinieri forestale di Stroncone hanno accertato un abbandono di rifiuti lungo una strada di campagna nei pressi di una zona boschiva. I responsabili, un uomo e una donna, sono stati identificati grazie alle immagini di impianti di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gettano - rifiuti

Arezzo: dottoressa e infermiera gettano fra i rifiuti farmaci israeliani. Poi si scusano. Ma è bufera sul loro gesto

Pendolari dell'immondizia gettano sacchi di rifiuti in strada

Gettano rifiuti e scarti di lavori edili nei cassonetti urbani: due denunce

Cerca Video su questo argomento: Gettano Rifiuti Mezzo Campagne